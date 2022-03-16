«Накажи автохама»: обочечник «расстрелял» попутную машину щебенкой

Читатель поделился с нами записью непритной ситуации, в которую он попал на автодороге Тула — Белев. Все произошло примерно в районе деревни Красавка Дубенского района.

«Меня по обочине обогнал ВАЗ с номером Е722РО71. Из-под колес полетели камни и разбили лобовое стекло, на кузове тоже много сколов. Попытки остановить данное транспортное средство ни к чему не привели», — сообщил автор видео.