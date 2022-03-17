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Туляки выставляют на продажу сахар и чай из СССР

Туляки выставляют на продажу сахар и чай из СССР

Ценник не заоблачный, а в некоторых случаях уместен торг.

Несколько жителей Тулы выставили на «Авито» довольно занятные лоты.

Один из продавцов готов расстаться с 1 кг рафинада времён СССР за 500 рублей. Мужчина заверяет, что упаковка не вскрыта и хорошо сохранилась.



А вот тулячка Вика продает соль и чай из СССР:

- Почти все виды попробовала сама. Все вкусное, гораздо вкуснее современных, — утверждает женщина.
 
 
Кроме этого, она рассматривает варианты обмена своего товара — на ягоды, овощи, бытовую химию и полезные вещи для дома.
 
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