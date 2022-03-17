Туристические объекты Тульской области получат нулевую ставку НДС

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

Правительство России поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы и иные средства размещения, будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

По информации Ростуризма, это решение наряду с мерами нацпроекта по туризму позволит сделать отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма — острый дефицит современных качественных отелей.

- Тульская область ежегодно привлекает более миллиона туристов. Бизнес региона активно откликнулся на возросший спрос — за последние годы открылись новые гостиницы, загородные комплексы, глэмпинги. Но даже с учетом этого ощущается нехватка номерного фонда, особенно в Туле в выходные дни. Поэтому для нас важная задача — нарастить в регионе номерной фонд разных сегментов. Принятое правительством РФ решение об обнулении НДС для гостиниц очень важно для развития отрасли. Оно не только позволит привлечь новых инвесторов, но и сделает более рентабельным существующий бизнес, — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.