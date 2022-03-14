ДТП на ул. Октябрьской спровоцировало в Заречье большую пробку

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По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших.

Утреннее ДТП на ул. Октябрьской спровоцировало серьезную пробку в Заречье. Как сообщил в редакцию Myslo читатель, недалеко от поворота на ул. Луначарского столкнулись три автомобиля. Дорожную ситуацию также осложнило то, что двое из них встали на трамвайных путях.

По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших.

На момент публикации новости участники ДТП разъехались.