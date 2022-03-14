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ДТП на ул. Октябрьской спровоцировало в Заречье большую пробку
Фото пользователя ХТ5.

ДТП на ул. Октябрьской спровоцировало в Заречье большую пробку

По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших.

Утреннее ДТП на ул. Октябрьской спровоцировало серьезную пробку в Заречье. Как сообщил в редакцию Myslo читатель, недалеко от поворота на ул. Луначарского столкнулись три автомобиля. Дорожную ситуацию также осложнило то, что двое из них встали на трамвайных путях.

По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших.

На момент публикации новости участники ДТП разъехались.

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