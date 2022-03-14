Фото пользователя ХТ5.
ДТП на ул. Октябрьской спровоцировало в Заречье большую пробку
По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших.
Утреннее ДТП на ул. Октябрьской спровоцировало серьезную пробку в Заречье. Как сообщил в редакцию Myslo читатель, недалеко от поворота на ул. Луначарского столкнулись три автомобиля. Дорожную ситуацию также осложнило то, что двое из них встали на трамвайных путях.
По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших.
На момент публикации новости участники ДТП разъехались.