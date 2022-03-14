Пользователи пожаловались на проблемы с отслеживанием заказа и загрузкой сайта.

В работе интернет-магазина Wildberries произошел глобальный сбой. Как пишет «Лента.ру», о неполадках пользователи сообщили на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Сбой случился в 7 часов по московскому времени. Пользователи пожаловались на проблемы с отслеживанием заказа и загрузкой сайта.

UPD: Wildberries сообщила, что устраняет ошибки, появившиеся в работе сервиса.