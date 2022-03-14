В работе интернет-магазина Wildberries произошел глобальный сбой
Пользователи пожаловались на проблемы с отслеживанием заказа и загрузкой сайта.
В работе интернет-магазина Wildberries произошел глобальный сбой. Как пишет «Лента.ру», о неполадках пользователи сообщили на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.
Сбой случился в 7 часов по московскому времени. Пользователи пожаловались на проблемы с отслеживанием заказа и загрузкой сайта.
UPD: Wildberries сообщила, что устраняет ошибки, появившиеся в работе сервиса.
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