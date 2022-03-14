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Myslo запускает новый фотоконкурс «Отец-молодец»
Фото из архива Myslo

Myslo запускает новый фотоконкурс «Отец-молодец»

Главный приз – велосипед!

В рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы запускаем новый фотоконкурс — «Отец-молодец».

К участию принимаются снимки, на которых запечатлены отношения пап с дочками и сыночками — трогательные моменты, совместные шалости и хулиганства, объединяющие хобби и т. д. Простор для творчества не ограничен!

С 14 по 31 марта загружайте фотокарточки в специальный конкурсный альбом.

Подробнее об условиях участия читайте здесь.

С 1 по 7 апреля включительно состоится голосование среди зарегистрированных пользователей портала.

На кону классный приз — складной велосипед! Будут рады и папы, и дети.

Итоги конкурса мы подведем 8 апреля.

Делитесь своими фото и участвуйте в розыгрыше главного приза!

Принять участие в конкурсе.

Сюжет: Рожали, знаем!
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