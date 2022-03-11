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В Туле сотрудники ГИБДД за время рейда составили семь протоколов на водителей за выезд на встречку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле сотрудники ГИБДД за время рейда составили семь протоколов на водителей за выезд на встречку

Наказание за это нарушение составляет 5000 рублей штрафа или лишение прав.

В Туле сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Инспекторы ловили водителей, которые в нарушение ПДД выезжали на встречку.
 
За несколько часов рейда гаишники составили семь протоколов об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.
 
Согласно действующему законодательству, наказание за выезд на встречную полосу составляет 5000 рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.
 
При повторном совершении административного правонарушения водителя могут лишить прав на год.
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