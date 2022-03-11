16-летнюю тулячку с травмой позвоночника доставили в больницу на вертолете: репортаж

Санавиация позволяет сделать это без пробок и с комфортом для пациента, что позволяет улучшить прогнозы по выздоровлению.

11 марта вертолет использовали для того, чтобы оказать помощь девочке-подростку с травмой позвоночника. В 2022 году, кстати, это уже 48-й вылет.

Мария Агафонова, врач анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Тульской области:

Мария Агафонова. - Девочке 16 лет. У нее травма поясничного отдела позвоночника, мы ее транспортируем для дальнейшего лечения в клинику города Москвы. Ребенок обследован здесь и для более качественного лечения транспортируется в головное учреждение. Доставить нужно максимально быстро, поэтому делаем это вертолетом: быстро, без пробок и комфортно для пациента.

Как уточнила Мария Агафонова, если погода позволяет, то таких пациентов стараются доставить в больницу именно по воздуху — оперативность улучшает дальнейший прогноз для пациента. В данном случае, полет до Хелипорта Москва займет примерно 55 минут.

Услуги «воздушной скорой» в регионе оказывает входящая в Госкорпорацию «Ростех» Национальная служба санитарной авиации.

Тульская санитарная авиация начала свою работу в 2019 году. За это время вертолеты совершили более 400 вылетов, оперативно доставив в больницы сотни пациентов, которым требовалась экстренная медицинская помощь.