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16-летнюю тулячку с травмой позвоночника доставили в больницу на вертолете: репортаж

16-летнюю тулячку с травмой позвоночника доставили в больницу на вертолете: репортаж

Санавиация позволяет сделать это без пробок и с комфортом для пациента, что позволяет улучшить прогнозы по выздоровлению.

11 марта вертолет использовали для того, чтобы оказать помощь девочке-подростку с травмой позвоночника. В 2022 году, кстати, это уже 48-й вылет.
 

Мария Агафонова, врач анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Тульской области:

Мария Агафонова.

- Девочке 16 лет. У нее травма поясничного отдела позвоночника, мы ее транспортируем для дальнейшего лечения в клинику города Москвы. Ребенок обследован здесь и для более качественного лечения транспортируется в головное учреждение. Доставить нужно максимально быстро, поэтому делаем это вертолетом: быстро, без пробок и комфортно для пациента.

Как уточнила Мария Агафонова, если погода позволяет, то таких пациентов стараются доставить в больницу именно по воздуху — оперативность улучшает дальнейший прогноз для пациента. В данном случае, полет до Хелипорта Москва займет примерно 55 минут.

Услуги «воздушной скорой» в регионе оказывает входящая в Госкорпорацию «Ростех» Национальная служба санитарной авиации.

Тульская санитарная авиация начала свою работу в 2019 году. За это время вертолеты совершили более 400 вылетов, оперативно доставив в больницы сотни пациентов, которым требовалась экстренная медицинская помощь.
 
Галерея
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 1
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 2
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 3
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 4
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 5
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 6
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 7
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 8
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 9
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 10
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 11
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 12
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 13
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 14
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 15
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 16
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 17
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 18
На вертолете санавиации доставили в больницу 16-летнюю тулячку с травмой позвоночника, Фото: 19
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:40 +4
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