16-летнюю тулячку с травмой позвоночника доставили в больницу на вертолете: репортаж
Санавиация позволяет сделать это без пробок и с комфортом для пациента, что позволяет улучшить прогнозы по выздоровлению.
Мария Агафонова, врач анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Тульской области:
Мария Агафонова.
- Девочке 16 лет. У нее травма поясничного отдела позвоночника, мы ее транспортируем для дальнейшего лечения в клинику города Москвы. Ребенок обследован здесь и для более качественного лечения транспортируется в головное учреждение. Доставить нужно максимально быстро, поэтому делаем это вертолетом: быстро, без пробок и комфортно для пациента.
Как уточнила Мария Агафонова, если погода позволяет, то таких пациентов стараются доставить в больницу именно по воздуху — оперативность улучшает дальнейший прогноз для пациента. В данном случае, полет до Хелипорта Москва займет примерно 55 минут.
Услуги «воздушной скорой» в регионе оказывает входящая в Госкорпорацию «Ростех» Национальная служба санитарной авиации.