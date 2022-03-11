В Ясной Поляне выступят студенты Театральной школы Константина Райкина

Будущие актеры — студенты мастерской Александра Коручекова — покажут постановку-вербатим «А вот тебе примерчик про любовь…» и свой дипломный спектакль по пьесе Александра Островского «В чужом пиру похмелье».



А. Н. Островский «В чужом пиру похмелье», начало в 13.00

«В чужом пиру похмелье» — одна из первых пьес Александра Островского. На съемной квартире живет отставной учитель Иван Ксенофонтыч Иванов с дочерью Лизой. Хозяйка квартиры, губернская секретарша Аграфена Платоновна, решает выдать Лизу замуж за богатого купеческого сына, взяв с того расписку. Однако у отца жениха другие планы, и он выкупает расписку у незадачливой свахи. Заступаться за дочь едет оскорбленный отец невесты — он возвращает деньги купцу и разрывает расписку.



При жизни драматурга пьеса имела большой успех на сцене, однако впоследствии ставилась редко. Возможно, дело в ее неоднозначности. Несмотря на свой комедийный жанр, эта история наполнена необычайным волшебным воздухом светлой тоски.



Режиссер — Федор Парасюк. Возрастное ограничение: 12+.

Вход по билетам. Стоимость билетов — 400 рублей.

«А вот тебе примерчик про любовь…», начало в 18.00

Диалоги и монологи людей разных возрастов и социальных категорий, воспроизводимые актерами дословно в технике вербатим. 15 сцен — коротких, ярких, чрезвычайно разнообразных лексически и пластически. Кто-то задает вопросы, кто-то отвечает, рассказывает о себе.



Перед нами проходит галерея образов, увиденных и зафиксированных молодыми артистами в реальной жизни с реальными людьми, встреченными на улице, на вокзале, в кафе. Боль, надежды, абсурд, мат, смех — все это становится не «изображаемым», а настоящим.

Режиссеры — Сергей Шенталинский и Федор Парасюк. Возрастное ограничение: 18+.

Вход по билетам. Стоимость билетов — 400 рублей.



Билеты также можно приобрести в ДК «Ясная Поляна».