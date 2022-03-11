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В Ясной Поляне выступят студенты Театральной школы Константина Райкина

В Ясной Поляне выступят студенты Театральной школы Константина Райкина

26 марта на сцене Дома культуры «Ясная Поляна» свое мастерство покажут третьекурсники актерского факультета Высшей школы сценических искусств.

Будущие актеры — студенты мастерской Александра Коручекова — покажут постановку-вербатим «А вот тебе примерчик про любовь…» и свой дипломный спектакль по пьесе Александра Островского «В чужом пиру похмелье».

А. Н. Островский «В чужом пиру похмелье», начало в 13.00

«В чужом пиру похмелье» — одна из первых пьес Александра Островского. На съемной квартире живет отставной учитель Иван Ксенофонтыч Иванов с дочерью Лизой. Хозяйка квартиры, губернская секретарша Аграфена Платоновна, решает выдать Лизу замуж за богатого купеческого сына, взяв с того расписку. Однако у отца жениха другие планы, и он выкупает расписку у незадачливой свахи. Заступаться за дочь едет оскорбленный отец невесты — он возвращает деньги купцу и разрывает расписку.

При жизни драматурга пьеса имела большой успех на сцене, однако впоследствии ставилась редко. Возможно, дело в ее неоднозначности. Несмотря на свой комедийный жанр, эта история наполнена необычайным волшебным воздухом светлой тоски.

Режиссер — Федор Парасюк. Возрастное ограничение: 12+.
Вход по билетам. Стоимость билетов — 400 рублей.

«А вот тебе примерчик про любовь…», начало в 18.00

Диалоги и монологи людей разных возрастов и социальных категорий, воспроизводимые актерами дословно в технике вербатим. 15 сцен — коротких, ярких, чрезвычайно разнообразных лексически и пластически. Кто-то задает вопросы, кто-то отвечает, рассказывает о себе.

Перед нами проходит галерея образов, увиденных и зафиксированных молодыми артистами в реальной жизни с реальными людьми, встреченными на улице, на вокзале, в кафе. Боль, надежды, абсурд, мат, смех — все это становится не «изображаемым», а настоящим.

Режиссеры — Сергей Шенталинский и Федор Парасюк. Возрастное ограничение: 18+.
Вход по билетам. Стоимость билетов — 400 рублей.

Билеты также можно приобрести в ДК «Ясная Поляна».

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 14:38 0
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Место
Тульская областьЯсная Поляна

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