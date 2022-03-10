Минздрав назвал причину смерти младенца в тульском роддоме

По итогам проверки нарушений в ведении родов не выявили.

Тульский минздрав завершил внеплановую документарную комиссионную проверку, назначенную после смерти новорожденного. Как сообщили Myslo, к ней привлекли врачей-экспертов по профилям: акушерство и гинекология, детская анестезиология-реаниматология, инфекционные болезни у детей, педиатрия, клинико-экспертная работа и патологическая анатомия.

«По итогам проверки в ведении родов нарушений не выявлено. Установлено, что ребенок скончался от несовместимых с жизнью осложнений остро развивавшейся патологии», — прокомментировал официальный представитель министерства здравоохранения Тульской области.

Результаты проверки будут направлены в региональный Следственный комитет. По нашей информации, в настоящее время там решается вопрос о проведении независимой экспертизы в другом регионе.

Папа ребенка с недоверием отнесся к результатам экспертизы и очень надеется, что следователи разберутся в трагедии его семьи.

Напомним, мальчик появился на свет 24 января, а спустя 4 дня скончался от «инфекции, специфичной для перинатального периода».