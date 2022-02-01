В тульском роддоме скончался новорожденный малыш: родители требуют наказать виновных

Фото из архива Myslo

В тульском роддоме произошла трагедия — умер ребёнок, которому было всего 4 дня. По просьбе родителей, мы не публикуем их имена. Мальчик появился на свет 24 января, в 19.05 — вес 3,5 кг, рост — 53 см. О возможных болях молодую маму акушер-гинеколог предупреждал ещё на 38 неделе беременности.

По словам женщины, 17 января у неё начались боли, похожие на схватки. Ночью супруг повёз тулячку в роддом. В родовой со схватками она пролежала до 8 утра. Ей внутривенно вводили «но-шпу» и натрия хлорид 9%. Четыре разных медика проверяли ее на раскрытие, но оно дальше не шло. Затем женщина перестала ощущать схватки и к 12 часам дня ее отправили домой.

- Спустя неделю дней отошли воды — они были зеленоватые, еле зелёные, — рассказала женщина. — После осмотра врач сказала, что «сама я рожать никак не буду». Позже я попросилась в туалет и заметила, что воды стали ещё зеленее и как будто ярче, но я не придала этому значения. Мне поставили капельницу с хлоридом натрия и вкололи «но-шпу», чтобы облегчить боль. Спустя два часа пришёл врач с акушеркой Аней (имя изменено — прим. ред.). Медики сказали: «Молодая, родит». Возможно, именно это решение и стало началом конца.

После того, как меня зашили, ко мне положили малыша. Где-то спустя час после его рождения подошла акушерка, которая сказала, что ребёнок «хрюкает» и выругалась на Аню: «Ты что, не слышишь? Чем вы тут занимаетесь тогда?». Она взяла малыша, перевернула его, из его носа и рта вышли остатки зелёных вод.

Утром врачи сообщили молодой матери, что у ребенка плохие анализы, поэтому его необходимо дополнительно обследовать. А на следующий день ей сказали, что малыша перевезут в реанимацию — у него подозрение на пневмонию. В реанимации он пробыл два дня, а 28 января скончался. Согласно официальному заключению, причиной смерти стала «неуточненная инфекция, специфичная для перинатального периода». Родители ребёнка хотят наказать всех, кто виновен в его гибели. Они обратились в следственные органы.

В областном минздраве прокомментировали случившееся:

«Каждый случай младенческой смертности в регионе тщательно разбирается в медучреждении и в рамках ведомственного контроля на уровне министерства здравоохранения с привлечением областных врачей-специалистов: акушера-гинеколога, неонатолога и педиатра. По данному факту будет проведено объективное расследование и дано заключение о причинах смерти и качестве оказания медицинской помощи в учреждении».