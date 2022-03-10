В Новомосковске волонтеры спасли щенков, застрявших в узкой щели между гаражами

Фото из группы «ВКонтакте» «Поиск 71| Волонтеры | Тульская область».

К волонтерам отряда «Поиск 71» обратились жители Новомосковска с просьбой помочь спасти двух щенков, которые застряли в глубокой узкой щели между гаражами.

Расстояние от стены до стены было около 10 сантиметров, а глубина щели достигала двух метров.

- Наш кинолог посоветовал пробовать петлю в трубе. Да, вероятно, это был единственный способ, хоть и очень рискованный. Но выбора не оставалось — решили пробовать. Осложнялось всё тем, что щенки настолько плотно провалились (вертикальная щель из стен к низу сужалась, зажимая животных в тиски под их весом), что казалось невозможным накинуть петлю на мордочку. Тем не менее мне это удалось, — рассказал волонтер.

Из подручных материалов соорудили «рычаг-толкатель», чтобы можно было параллельно с вытягиванием щенков еще выталкивать их снизу.

- Полчаса работы — и первый на свободе! Со вторым оказалось сложнее: он был дальше и глубже. Перекур, перегруппировка и — снова за работу! Еще полчаса — и второй на этом свете.

Невероятно, но у нас всё получилось. Щенки живы и здоровы. Очнувшись от приключений, они убежали восвояси, — подытожили активисты.