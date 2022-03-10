В Туле «бесправный» мужчина на кроссовере устроил ДТП с перевертышем

Утром 9 марта на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. 53-летний мужчина за рулем Land Rover Freelander 2 врезался в попутный Mitsubishi Outlander под управлением 51-летнего водителя. После столкновения последний перевернулся.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, у мужчины, который был за рулем Land Rover, нет права управления транспортными средствами. Предполагается, что в момент столкновения он совершал перестроение и не убедился в безопасности своего маневра.

В результате ДТП пострадал и госпитализирован водитель Mitsubishi Outlander.