новости
новости
Регистрация
В Туле «бесправный» мужчина на кроссовере устроил ДТП с перевертышем

В Туле «бесправный» мужчина на кроссовере устроил ДТП с перевертышем

В результате происшествия пострадал и госпитализирован водитель второй машины.

Утром 9 марта на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. 53-летний мужчина за рулем Land Rover Freelander 2 врезался в попутный Mitsubishi Outlander под управлением 51-летнего водителя. После столкновения последний перевернулся.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, у мужчины, который был за рулем Land Rover, нет права управления транспортными средствами. Предполагается, что в момент столкновения он совершал перестроение и не убедился в безопасности своего маневра.
 
В результате ДТП пострадал и госпитализирован водитель Mitsubishi Outlander.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:04 +1
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияавтоавария
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: на ул. Коминтерна водитель припарковался и перекрыл движение трамваев
«Накажи автохама»: на ул. Коминтерна водитель припарковался и перекрыл движение трамваев
Минздрав назвал причину смерти младенца в тульском роддоме
Минздрав назвал причину смерти младенца в тульском роддоме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.