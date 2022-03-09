новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: маршрутка проехала на красный

«Накажи автохама»: маршрутка проехала на красный

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Один из наших подписчиков прислал в редакцию Myslo запись с видеорегистратора своего авто. Запись сделана в районе поворота с ул. Вильямса на ул. Кутузова в Туле. На ней видно, как водитель микроавтобуса проезжает перекресток в тот момент, когда для него горит запрещающий сигнал светофора, а для пешеходов — зеленый.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Накажи автохама
«Накажи автохама»: в Туле миллиметровщик на автобусе едва не спровоцировал ДТП
Дежурная часть
«Накажи автохама»: в Туле миллиметровщик на автобусе едва не спровоцировал ДТП
сегодня, в 15:29, 20 1013 4
«Накажи автохама»: на ул. Коминтерна водитель припарковался и перекрыл движение трамваев
Дежурная часть
«Накажи автохама»: на ул. Коминтерна водитель припарковался и перекрыл движение трамваев
вчера, в 14:25, 20 1611 2
«Накажи автохама»: решил объехать пробку по тротуару
Дежурная часть
«Накажи автохама»: решил объехать пробку по тротуару
8 марта, в 18:05, 32 2383 8
«Накажи автохама»: Осторожно! По Туле катается нарушитель-«шашист» на Mercedes-Benz
Дежурная часть
«Накажи автохама»: Осторожно! По Туле катается нарушитель-«шашист» на Mercedes-Benz
5 марта, в 18:01, 73 3537 8
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
9 марта, в 19:07 +4
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных
Тульские железнодорожники и гаишники проведут рейды на переездах
Тульские железнодорожники и гаишники проведут рейды на переездах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.