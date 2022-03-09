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Тульские железнодорожники и гаишники проведут рейды на переездах
Цель этих мероприятий – профилактическая работа с водителями и предотвращение ДТП.
В марте железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах. До конца месяца в Тульской области будет проходить акция «Внимание, переезд!».
Сотрудники железной дороги совместно с инспекторами ГИБДД проведут внеплановые рейды, напомнят автомобилистам правила пересечения путей и расскажут о последствиях их нарушения.
Основной причиной ДТП является нарушение ПДД, а именно – объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов.
Как правило, такие аварии происходят на не слишком оживлённых участках – пытаясь «проскочить», водители часто теряют бдительность и это приводит к трагическим последствиям.
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