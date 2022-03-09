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В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных

В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных

За первые пять дней работы нового центра в нем родились 45 детей.

Первый в истории нового корпуса ребенок родился 5 марта – в первый день работы центра – у Наталии и Николая из Новомосковска. Мальчик Руслан появился на свет в 13:16. Вес малыша – 4250 граммов, рост 54 см. По словам Наталии, в новом перинатальном центре созданы максимально комфортные условия для мамы и малыша в первые дни его жизни. 

– Спасибо персоналу, очень внимательные и заботливые. Это второй ребёнок в нашей семье. В этот раз на родах присутствовал муж, это было совместное решение. Я была очень рада, его помощь и поддержка мне была очень нужна, – рассказала Наталья Сдобникова.

В этот же день родился сын Всеволод в семье Смагиных. 

– Для нас рождение сына – радостное событие. Мы очень гордимся, что ребёнок наш родился в таком современном роддоме. Здесь всё на высшем уровне, начиная с холла и заканчивая элементарными бытовыми условиями. Это яркий пример того, как должен выглядеть роддом, – рассказала Евгения Смагина. 

Сегодня, 9 марта, состоялась торжественная выписка новорожденных. С рождением детей семьи поздравили председатель комитета ЗАГС Тульской области Татьяна Абросимова и заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко. 

Анна Домченко

– Новый перинатальный центр позволяет оказывать мамам и малышам всестороннюю медицинскую помощь в его стенах. Для рожениц предусмотрены отдельные палаты и возможность совместных родов. На базе центра оказывается качественная помощь от специального акушерского состава – доул. Для этого медперсонал получил дополнительное образование. Комфортные условия должны стать мотивацией для повторного обращения мам в новый центр, – отметила замминистра.

 

Анна Домченко вручила семьям памятные подарки от губернатора региона Алексея Дюмина.

Всего в первые четыре дня в Перинатальном центре родилось 45 мальчиков и девочек.

Игорь Копырин

– За день, в среднем, проходит от 10 до 15 родов –экстренных и плановых, – рассказал заместитель главного врача перинатального центра Игорь Копырин. – Сегодня у нас в стационаре находятся жительницы практически всех районов области.  

Напомним, новый корпус Тульского областного перинатального центра начали строить по инициативе Губернатора Алексея Дюмина в 2019 году. При поддержке Президента РФ Владимира Путина на его строительство были выделены федеральные средства.

Новый корпус рассчитан на 160 коек. Здесь есть индивидуальные родильные боксы, двух- или одноместные палаты в послеродовом отделении со всеми удобствами, а также палаты семейного типа.

Галерея
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 1
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 2
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 3
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 4
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 5
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 6
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 7
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 8
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 9
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 10
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 11
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 12
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 13
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 14
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 15
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 16
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 17
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 18
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 19
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 20
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 21
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 22
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 23
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 24
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 25
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 26
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 27
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 28
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 29
В Тульском перинатальном центре состоялась торжественная выписка первых новорожденных, Фото: 30
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 19:38 +6
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