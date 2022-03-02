В Туле два бывших опера получили от наркоторговцев полмиллиона рублей: дело передано в суд

В Туле бывшие сотрудники полиции 29-летний Дмитрий Блохин и 41-летний Андрей Романов обвиняются в получении взятки, совершённой группой лиц.

По версии следователей СУ СКР по региону, 4 мая и 12 декабря 2020 года мужчины, находясь при исполнении, получили от подозреваемой в незаконном обороте наркотиков 520 000 рублей за то, чтобы её и подельника не привлекали к уголовной ответственности.

Первое заседание по данному делу состоится 9 марта — на нём обсудят меру пресечения обвиняемых. В настоящий момент они находятся в СИЗО.