В Туле два бывших опера получили от наркоторговцев полмиллиона рублей: дело передано в суд
Первое заседание состоится 9 марта.
В Туле бывшие сотрудники полиции 29-летний Дмитрий Блохин и 41-летний Андрей Романов обвиняются в получении взятки, совершённой группой лиц.
По версии следователей СУ СКР по региону, 4 мая и 12 декабря 2020 года мужчины, находясь при исполнении, получили от подозреваемой в незаконном обороте наркотиков 520 000 рублей за то, чтобы её и подельника не привлекали к уголовной ответственности.
Первое заседание по данному делу состоится 9 марта — на нём обсудят меру пресечения обвиняемых. В настоящий момент они находятся в СИЗО.
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