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Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе-фестивале «Семья года»

Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе-фестивале «Семья года»

Принять в нем участие могут семьи с детьми, проживающие в Тульской области. При этом супруги должны состоять в официальном браке.

С 1 марта можно подать заявку на участие в областном конкурсе-фестивале «Семья года». Прием документов продлится до 11 мая.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и анкету семьи, а также представить полный пакет документов в администрацию по месту жительства. Полный перечень документов можно скачать на сайте министерства труда и социальной защиты Тульской области в разделе «Документы».

Конкурс проводится в шести номинациях:

  • «Многодетная семья» — семьи, воспитывающие пятерых и более детей, в том числе приемных;
  • «Молодая семья» — семьи со стажем супружеской жизни не менее трех лет (возраст супругов — не более 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе приемных;
  • «Сельская семья» — семьи, проживающие в сельской местности;
  • «Золотая семья России» — семьи, в которых супруги состоят в браке не менее 30 лет;
  • «Семья — хранитель традиций» — семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи, историю своего рода, приверженность семейной профессии;
  • «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида».

Конкурс пройдет в три этапа. На муниципальном этапе заявки участников рассмотрят в министерстве труда и социальной защиты Тульской области. Второй этап конкурса — областной — пройдет с 12 по 27 мая. Жюри оценит материалы конкурсантов и выберет лучшие портфолио для участия в финале конкурса. Финальный этап (с 10 по 12 июня) будет организован в форме творческого конкурса и состязаний в находчивости, оригинальности и сообразительности. Также семьи примут участие в тематических круглых столах с участием представителей общественных организаций.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (4872) 24-51-04 (доб. 35−49) или по электронной почте Lyubov.Kolpakova@tularegion.ru.

Все участники конкурса получат подарки, а победители будут номинированы на Всероссийский конкурс «Семья года».

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