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В Туле двое экс-полицейских получили полмиллиона рублей от наркоторговцев

В Туле двое экс-полицейских получили полмиллиона рублей от наркоторговцев

Сейчас мужчины находятся под стражей, возбуждено уголовное дело.

В Тульской области сотрудники управления собственной безопасности УМВД России задержали двух полицейских-взяточников, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
По предварительной информации, в период с мая 2020 года по март 2021 года в Пролетарском районе Тулы мужчины, находясь при исполнении, получили от подозреваемой в незаконном обороте наркотиков 520 000 рублей — за то, чтобы её и подельника не привлекали к ответственности.
 
В настоящее время оба сотрудника уволены и находятся под стражей. Следователями СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело.
 
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