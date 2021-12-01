В Туле двое экс-полицейских получили полмиллиона рублей от наркоторговцев

В Тульской области сотрудники управления собственной безопасности УМВД России задержали двух полицейских-взяточников, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительной информации, в период с мая 2020 года по март 2021 года в Пролетарском районе Тулы мужчины, находясь при исполнении, получили от подозреваемой в незаконном обороте наркотиков 520 000 рублей — за то, чтобы её и подельника не привлекали к ответственности.