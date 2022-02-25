новости
новости
Регистрация
Туляк умер, пролежав час на пороге больницы без сознания

Туляк умер, пролежав час на пороге больницы без сознания

В редакцию Myslo обратился знакомый погибшего.

В ночь с 21 на 22 февраля 31-летнего Сергея Степина доставили в Ваныкинскую больницу: мужчина жаловался на острые боли в животе.

- У него взяли анализы, после чего врачи велели ему самостоятельно идти в урологическое отделение, — рассказывает нам знакомый Сергея. — Входную дверь ему никто не открыл. Сергей позвонил маме, которая примчалась туда через полчаса и обнаружила сына в бессознательном состоянии на пороге отделения.

Женщина бегала по другим корпусам, просила помощи, но в ответ получила следующее заявление от одной из дежурных сестер: «Я никуда не пойду, на улице сильный дождь».

- Спустя какое-то время его все-таки занесли внутрь отделения, прибежал доктор, но пульс уже не прощупывался, искусственное дыхание не помогло — он умер. 26 февраля ему должно было исполниться 32 года.

В региональном минздраве прокомментировали данную ситуацию:

- По факту происшествия минздрав Тульской области проведет ведомственную проверку. По ее итогам будет дана компетентная оценка действиям медицинских работников.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:19 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тулапроисшествиябольницаминздравумер человек

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: водителя оштрафовали за неаккуратную парковку у трамвайных путей
«Накажи автохама»: водителя оштрафовали за неаккуратную парковку у трамвайных путей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.