Туляк умер, пролежав час на пороге больницы без сознания

В ночь с 21 на 22 февраля 31-летнего Сергея Степина доставили в Ваныкинскую больницу: мужчина жаловался на острые боли в животе.

- У него взяли анализы, после чего врачи велели ему самостоятельно идти в урологическое отделение, — рассказывает нам знакомый Сергея. — Входную дверь ему никто не открыл. Сергей позвонил маме, которая примчалась туда через полчаса и обнаружила сына в бессознательном состоянии на пороге отделения.

Женщина бегала по другим корпусам, просила помощи, но в ответ получила следующее заявление от одной из дежурных сестер: «Я никуда не пойду, на улице сильный дождь».

- Спустя какое-то время его все-таки занесли внутрь отделения, прибежал доктор, но пульс уже не прощупывался, искусственное дыхание не помогло — он умер. 26 февраля ему должно было исполниться 32 года.

В региональном минздраве прокомментировали данную ситуацию:

- По факту происшествия минздрав Тульской области проведет ведомственную проверку. По ее итогам будет дана компетентная оценка действиям медицинских работников.