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«Накажи автохама»: водителя оштрафовали за неаккуратную парковку у трамвайных путей

«Накажи автохама»: водителя оштрафовали за неаккуратную парковку у трамвайных путей

Нарушителя установили по присланному читателем Myslo видео.

Очередной фигурант нашей традиционной рубрики понес наказание за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, в действиях водителя из видео усмотрели ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств).

«Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей», — уточнили в ГИБДД.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Накажи автохама
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Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:18 0
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