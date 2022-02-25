В Новомосковске мужчина украл у отчима паспорт

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка с заявлением обратился 63-летний житель микрорайона Сокольники. Мужчина сообщил, что из его квартиры пропали 28 900 рублей и паспорт. Полицейские довольно быстро вычислили подозреваемого — им оказался 36-летний пасынок потерпевшего.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.