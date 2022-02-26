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Туляк умер, пролежав час на пороге больницы без сознания: прокуратура начала проверку по факту происшествия
На фото Сергей Стёпин.

Туляк умер, пролежав час на пороге больницы без сознания: прокуратура начала проверку по факту происшествия

В Ваныкинской больнице запрошена необходимая документация.

Прокуратура Советского района Тулы организовала проверку на основании публикации в СМИ о мужчине, который умер, пролежав час на пороге больницы.
 
Напомним, речь идет о 30-летнем Сергее Стёпине, которого в ночь на 21 февраля доставили в Ваныкинскую больницу. Мужчина жаловался на острые боли в животе.
 

— У него взяли анализы, после чего врачи велели ему самостоятельно идти в урологическое отделение, — рассказал Myslo знакомый Сергея. — Входную дверь ему никто не открыл. Сергей позвонил маме, которая примчалась туда через полчаса и обнаружила сына в бессознательном состоянии на пороге отделения.

Женщина бегала по другим корпусам, просила помощи, но в ответ получила следующее заявление от одной из дежурных сестер: «Я никуда не пойду, на улице сильный дождь».

- В начале третьего я была у отделения урологии и била ногами по двери, стучала кулаками в окна, — в интервью Myslo заявила мать Сергея Стёпина Ольга. — Наконец, дверь открыли мужчина и женщина. Сказали, что вызовут доктора. На мой вопрос, почему человек столько времени лежит под дождём на ступеньках, мне заявили, что он пьян или «обдолбан», чего ему помогать?

В 2.35, когда пришёл врач, Сергея занесли в отделение, положили на кафель. Пытались измерить давление, но оно было слишком низким, тонометр даже не схватывал. И пульс практически не прощупывался. А в 2.50 Ольге рассказали, что ее сын умер.
 
Подробности этой шокирующей истории — по ссылке.
 
В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что запрошена необходимая документация в Ваныкинской больнице.
 
- Планируется вызов медицинских работников, оказывавших помощь пациенту, для дачи объяснений по факту произошедшего, запланирован выход в учреждение со специалистами, — сообщили в ведомстве.
 
По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
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