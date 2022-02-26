Туляк умер, пролежав час на пороге больницы без сознания: прокуратура начала проверку по факту происшествия
В Ваныкинской больнице запрошена необходимая документация.
— У него взяли анализы, после чего врачи велели ему самостоятельно идти в урологическое отделение, — рассказал Myslo знакомый Сергея. — Входную дверь ему никто не открыл. Сергей позвонил маме, которая примчалась туда через полчаса и обнаружила сына в бессознательном состоянии на пороге отделения.
Женщина бегала по другим корпусам, просила помощи, но в ответ получила следующее заявление от одной из дежурных сестер: «Я никуда не пойду, на улице сильный дождь».
- В начале третьего я была у отделения урологии и била ногами по двери, стучала кулаками в окна, — в интервью Myslo заявила мать Сергея Стёпина Ольга. — Наконец, дверь открыли мужчина и женщина. Сказали, что вызовут доктора. На мой вопрос, почему человек столько времени лежит под дождём на ступеньках, мне заявили, что он пьян или «обдолбан», чего ему помогать?