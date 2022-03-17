Смерть туляка на ступеньках больницы: Росздравнадзор нашел нарушения в работе медиков

Результаты проверки направлены в прокуратуру и следственный комитет.

Росздравнадзор Тульской области рассмотрел обращение тулячки Ольги Стёпиной по вопросу качества оказания медицинской помощи её сыну Сергею. Напомним, 30-летний мужчина скончался в конце февраля на ступеньках урологического отделения Ваныкинской больницы.

В результате проверки были выявлены нарушения в части медицинской документации и несоблюдение правил безопасности при транспортировке пациента, находящегося в состоянии средней тяжести — Стёпин был направлен в урологическое отделение самостоятельно, без сопровождения медицинского персонала.

Результаты проверки направлены в прокуратуру и следственный комитет.