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Смерть туляка на ступеньках больницы: Росздравнадзор нашел нарушения в работе медиков

Смерть туляка на ступеньках больницы: Росздравнадзор нашел нарушения в работе медиков

Результаты проверки направлены в прокуратуру и следственный комитет.

Росздравнадзор Тульской области рассмотрел обращение тулячки Ольги Стёпиной по вопросу качества оказания медицинской помощи её сыну Сергею. Напомним, 30-летний мужчина скончался в конце февраля на ступеньках урологического отделения Ваныкинской больницы.

В результате проверки были выявлены нарушения в части медицинской документации и несоблюдение правил безопасности при транспортировке пациента, находящегося в состоянии средней тяжести — Стёпин был направлен в урологическое отделение самостоятельно, без сопровождения медицинского персонала.

Результаты проверки направлены в прокуратуру и следственный комитет.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:40 0
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