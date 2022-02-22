В Барсуках перевернулась «Нива»

Вечером 21 февраля на ул. Октябрьской в деревне Барсуки произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, на опасном повороте (в данном месте установлен соответствующий дорожный знак) в районе дома № 90 вылетела с дороги и перевернулась «Нива».

Информацию о происшествии подтвердили в региональном УГИБДД. Предполагается, что 38-летний водитель не учел дорожные условия и не выбрал безопасную скорость движения. В результате он совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

«Водителю оказывалась медицинская помощь, после которой он был отпущен. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние опьянения», — уточнили в Госавтоинспекции.