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В Барсуках перевернулась «Нива»

В Барсуках перевернулась «Нива»

Водитель отказался от освидетельствования на опьянение.

Вечером 21 февраля на ул. Октябрьской в деревне Барсуки произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, на опасном повороте (в данном месте установлен соответствующий дорожный знак) в районе дома № 90 вылетела с дороги и перевернулась «Нива».
 
Информацию о происшествии подтвердили в региональном УГИБДД. Предполагается, что 38-летний водитель не учел дорожные условия и не выбрал безопасную скорость движения. В результате он совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
 
«Водителю оказывалась медицинская помощь, после которой он был отпущен. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние опьянения», — уточнили в Госавтоинспекции.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:10 +2
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