«Избитая тема»: тулячку 4 года преследует её бывший

Он писал ей грозные смс, обливал сточной водой, а на прошлой неделе мужчина набросился на экс-возлюбленную с кулаками.

В редакцию Myslo обратилась 25-летняя тулячка Юлия Хушнамова. 18 февраля на девушку напал её бывший молодой человек, с которым она рассталась 4 года назад. 26-летний Кирилл Лычагин всё это время преследовал Юлю, писал ей сообщения с угрозами, а в минувшую пятницу дважды ударил её по лицу.

- Мы были вместе 6 лет, но в 2018 году я решила, что нам стоит расстаться: эти отношения себя исчерпали, я не была счастлива, — рассказывает Юля. — Честно призналась ему в том, что чувствую, и рассчитывала, что он воспримет это как мужчина. Вместо этого я получила вспышку ярости и агрессии. Мы шли около «Макси» во время разговора — он сорвал мои очки и швырнул их в Упу.

Сказал, мол, я тебе дарил оправу, и если ты уходишь, то будь добра распрощаться с вещами, к покупке которых я имел отношение.

После этого Кирилл решил шантажировать экс-возлюбленную интимными фотографиями, которые она присылала в те дни, когда они были парой.

- Это какие-то эмоциональные качели: он сначала пугает, что скинет фото моим родителям и всем знакомым, а через минуту пишет, что готов исправиться и стать другим человеком, так как любит меня. А в январе 2019 года он впервые напал на меня: подкараулил у подъезда и облил сточной водой из бутылки.

В тот же день, когда произошло нападение, мужчина исполнил угрозу и разослал всем фотографии обнажённой Юли. После этого девушка обратилась в полицию; дело дошло до суда, и Кирилл получил административку — выплатил 20 000 рублей.

- Я пробовала говорить с его родителями, чтобы они как-то повлияли на ситуацию. Мама Кирилла сказала, что он делился планами о рассылке фотографий, и пыталась остановить сына. После суда Кирилл удалил страницы в соцсетях, поменял номер телефона и продолжил отравлять мою жизнь.

Каждый праздник я получала сообщения в духе «Ты будешь со мной говорить или нет? Либо отвечаешь, либо начинаем новую главу». В конце 2021 года, когда я была на отдыхе, пришло новое сообщение из одного слова: «Готовься».

После этого неугомонный молодой человек на какое-то время отстал от Юли. Но объявился в минувшую пятницу — снова караулил ее у дома.

- Я вышла из подъезда и увидела знакомую вроде бы фигуру. Но не узнала Кирилла — он всегда был худощавым, а этот человек был более плотным. Да и вообще, после его угроз он мерещился мне в каждом подозрительном прохожем, поэтому я посчитала, что обозналась.

Свою ошибку я поняла, когда он окликнул меня и заявил: «Либо ты будешь со мной общаться, либо пеняй на себя». Я оцепенела от страха, Кирилл подошёл вплотную, дважды ударил меня по лицу, развернулся и ушёл.

Юлия написала заявление в полицию, зафиксировала побои, но правоохранители честно сказали девушке, что, скорее всего, Лычагину не светит ничего серьезного.

- В отделе говорили, что я сознание не теряла, увечий не получила, осталась жива. Так что он просто заплатит новый штраф и получит административное наказание. Я долго думала, прежде чем афишировать всю эту историю. Говорила с бывшими девушками Кирилла, они запуганы так, что не хотят даже и думать о том, чтобы рассказать о его «подвигах». А мне терять уже нечего. Раз уж законы нашей страны не могут защитить от преследования, то пусть хотя бы как можно больше людей узнает о таких, как Кирилл.

Myslo пытался связаться с Кириллом, но номер, с которого он, предположительно, слал угрозы Юле, оказался недоступен. По месту его жительства нам заявили, что указанный человек там больше не живет.

Комментарий специалиста

Эвелина Шубинская, директор ГУ ТО «Областной центр социальной помощи семье и детям»: