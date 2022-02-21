Житель Одоева отправится в колонию строгого режима за кражу масла

За 8 пачек обвиняемый получил почти 2 года лишения свободы.

В Одоеве местный житель признан виновным в мелком хищении чужого имущества.



Судом установлено, что 1 июня 2021 года обвиняемый, ранее подвергнутый административному наказанию за мелкое хищение, украл 8 пачек сливочного масла из местного магазина. Похищенным он распорядился по собственному усмотрению.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.