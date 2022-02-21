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Группа компаний «Автокласс» передала автомобиль Mitsubishi волейбольному клубу «Тулица»

Группа компаний «Автокласс» передала автомобиль Mitsubishi волейбольному клубу «Тулица»

Команда получила в пользование новый Mitsubishi Outlander лимитированной серии.

Группа компаний «Автокласс» давно поддерживает спортивные команды Тульской области. Автомобилями, предоставленными «Автоклассом», уже пользуется команда футбольного «Арсенала», а теперь очередь дошла и до волейбольной «Тулицы».

Повод есть — 4 место в первом круге чемпионата России. В планах команды — выход в плей-офф в высшем волейбольном дивизионе. Также у «Тулицы» сменился тренер: теперь к победам ее готовит Андрей Подкопаев. Это профессионал с большим тренерским опытом, но в Тулу он приехал из другого региона. Поэтому новый автомобиль было решено передать в пользование новому тренеру, чтобы он мог мобильно передвигаться на тренировочные базы и игры.

Соглашение о передаче нового Mitsubishi Outlander лимитированной серии Black Edition подписали в шоу-руме дилерского центра Mitsubishi Motors в Туле. На встречу пришли генеральный директор группы компаний «Автокласс» Илья Терехов, директор волейбольного клуба «Тулица» Валерий Московский и тренер команды Андрей Подкопаев.

Илья Терехов, генеральный директор группы компаний «Автокласс»:

— Мы передаем автомобиль в пользование Андрею Подкопаеву в рамках уже действующего соглашения о сотрудничестве. Мы рады приветствовать вас на тульской земле. Надеемся, что с вашим приходом «Тулица» достигнет еще больших высот и будет радовать болельщиков!

ГК «Автокласс» уже не первый год поддерживает волейбольную команду, и это — важная часть нашей социальной политики. Мы также являемся партнерами клуба «Арсенал», помогаем тульскому велоспорту и детским футбольным командам. Руководство компании и большая часть сотрудников — поклонники спорта, и мы уверены, что поддержка спортсменам нужна. Победы профессиональных команд мотивируют детей заниматься спортом и достигать своих собственных высот.

После подписания соглашения главные герои встречи ответили на вопросы журналистов.

— Почему вы выбрали в качестве автомобиля для «Тулицы» именно кроссовер Mitsubishi Outlander?

Илья Терехов:

— Мы получили статус официального дилера Mitsubishi Motors в 2003 году, как раз в это время на российском рынке был впервые представлен Mitsubishi Outlander. На сегодняшний день он, несомненно, завоевал статус одного из самых практичных и надежных автомобилей в своем сегменте, а теперь прочно закрепил за собой звание самого популярного Mitsubishi на рынке.

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России — компания ММС Рус — в январе текущего года объявила о продаже 300 000 Mitsubishi Outlander.

Более 14 000 туляков стали счастливыми обладателями автомобилей марки Mitsubishi, и 4153 человека выбрали именно Mitsubishi Outlander.

Этот автомобиль отличается уникальным внешним видом и интерьером. Зима в этом году выдалась особенно снежной, с метелями и сугробами, каких давно не видели в нашем регионе; и как раз Mitsubishi Outlander с полным приводом, высоким клиренсом поможет избежать затруднительных ситуаций на дороге.

— Недавно завершился первый круг чемпионата России, по итогам которого команда занимает 4-е место. В начале сезона могли ли вы себе такое представить?

Валерий Московский:

— Представить мы, конечно, могли. Изначально перед клубом стояла задача выхода в плей-офф — это восьмерка чемпионата России среди команд Высшей лиги. То, что мы сейчас находимся на четвертом месте, говорит о качественной работе тренерского штаба. Но мы не успокоились и перед новым тренером ставим еще более амбициозные задачи. Я думаю, что скоро мы будем радоваться новым достижениям!

— Какие напутственные слова вы обычно говорите игрокам перед игрой? Есть ли у вас секрет, как правильно настроить участниц волейбольной команды на победу?

Андрей Подкопаев:

— Вы знаете, все, что происходит в спорте, — это движение вверх, к первому месту. Секрета нет — важно четко ставить цели и задачи. Для их выполнения есть все необходимое. Поэтому каждая команда, каждая участница, тренерский состав всегда знают, к чему стремятся.

— Несмотря на ограничения в связи с COVID-19 и, соответственно, меньшее число болельщиков, многие отмечают, что во время домашних матчей волейбольного клуба Тулица происходит какая-то феерия: болельщики максимально эмоциональны, по окончании почти каждого матча до последнего не покидают трибуны — благодарят команду за игру. Удалось Вам прочувствовать этот накал позитивных эмоций?

Андрей Подкопаев:

— Конечно! У «Тулицы» отличные болельщики: они болеют, кричат, радуются. Поддержка команды с трибун очень заметна и важна. Болельщики настолько вовлечены в процесс игры, что становятся по-настоящему ее частью. Даже не могу представить, что будет, когда наконец-то заполнение трибун будет возможно на 100%.

Валерий Московский:

— В Туле всегда умели болеть за спорт. Болельщики — это седьмой игрок на площадке. Они помогают нам.

Когда мы играли в предыдущем зале — манеже стадиона «Арсенал», который вмещает порядка 2000 человек, — трибуны были почти заполнены. «Тула-Арена» уникальный спортивный объект по меркам волейбола. Болельщикам приятно туда приходить. Поэтому, я думаю, что когда снимут ковидные ограничения, болельщиков будет еще больше.

— 2022 год начался с неожиданного события — смены главного тренера «Тулицы». Почему в качестве нового тренера был приглашен именно Андрей Подкопаев?

Валерий Московский:

— Мы, конечно же, расставили приоритеты, что позволило нам изначально сузить круг специалистов, которых мы рассматривали в качестве кандидатов на данный пост. Андрей Подкопаев — опытный специалист с 15-летним тренерским стажем, мастер спорта России. Что важно — сам игрок с большим стажем. Он, как я говорю, понимает, «где у мяча ручка».

Важен еще и тот факт, что, будучи главным тренером ВК «Уфимочка», Андрей Анатольевич вывел команду в Суперлигу, а также показывал серьезные результаты, когда возглавлял ВК «Динамо-Москва». Мы сделали хороший выбор, и последние победы клуба «Тулица» тому доказательство.

— Андрей Анатольевич, вы взяли уже готовую команду. Какие ощущения были, когда пришли: хотелось что-то поменять или все оставить как есть?

Андрей Подкопаев:

— Мы знакомились. Я узнавал возможности каждого игрока, чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь цели и свои, и каждой из спортсменок. Менять в середине сезона ничего нельзя, это слишком болезненно. Я внес некоторые коррективы, и девочки это поняли.

После пресс-конференции Андрей Подкопаев отправился на новом авто на тренировку команды.

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Группа компаний «Автокласс» передала автомобиль Mitsubishi волейбольному клубу «Тулица», Фото: 1
Группа компаний «Автокласс» передала автомобиль Mitsubishi волейбольному клубу «Тулица», Фото: 2
Группа компаний «Автокласс» передала автомобиль Mitsubishi волейбольному клубу «Тулица», Фото: 3
Группа компаний «Автокласс» передала автомобиль Mitsubishi волейбольному клубу «Тулица», Фото: 4
Группа компаний «Автокласс» передала автомобиль Mitsubishi волейбольному клубу «Тулица», Фото: 5
Группа компаний «Автокласс» передала автомобиль Mitsubishi волейбольному клубу «Тулица», Фото: 6
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:51
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