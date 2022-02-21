Опасно для жизни! Автобусную остановку «Ул. Белкина» в Туле заставили автомобилями
Людям приходится выходить на проезжую часть, чтобы не проглядеть маршрутку.
В редакцию Myslo обратилась тулячка, которая рассказала, что остановка общественного транспорта «Ул. Белкина» заставлена припаркованными автомобилями:
«Люди стоят между машинами и постоянно выходят на проезжую часть, чтобы не проглядеть автобус № 50. Это же нарушение — парковать автомобили прямо на остановке!»
Как объяснил нашему корреспонденту начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев, остановочный пункт в районе пересечения улиц Мира и Белкина существует как «исторически сложившееся» место посадки-высадки.
Дмитрий Ярцев.
- Остановочный пункт в районе пересечения улиц Мира/Белкина — исторически сложившееся место посадки-высадки пассажиров. Обустройство остановочного пункта на данном участке требует комплексного подхода, который касается не только развития транспортной инфраструктуры, но и существующей застройки.
В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города прорабатывают вопрос ремонта улицы Мира.
Возможные варианты обустройства указанного участка улично-дорожной сети с остановочным пунктом планируют рассмотреть при формировании планов работ по комплексному ремонту дорог на 2023−2024 годы.
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