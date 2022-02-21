Опасно для жизни! Автобусную остановку «Ул. Белкина» в Туле заставили автомобилями

Людям приходится выходить на проезжую часть, чтобы не проглядеть маршрутку.

В редакцию Myslo обратилась тулячка, которая рассказала, что остановка общественного транспорта «Ул. Белкина» заставлена припаркованными автомобилями:

«Люди стоят между машинами и постоянно выходят на проезжую часть, чтобы не проглядеть автобус № 50. Это же нарушение — парковать автомобили прямо на остановке!»

Как объяснил нашему корреспонденту начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев, остановочный пункт в районе пересечения улиц Мира и Белкина существует как «исторически сложившееся» место посадки-высадки.