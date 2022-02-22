Из-за приема беженцев в Тульской области изменили положение о режиме повышенной готовности

Правительству поручено организовать работу пунктов временного размещения беженцев и их доставку.

Правительство Тульской области постановило министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области организовать доставку граждан, прибывающих на территорию Тульской области из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, до пунктов временного размещения. А региональному министерству труда и соцзащиты предписано организовать работу пунктов временного размещения для граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР.