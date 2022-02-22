Из-за приема беженцев в Тульской области изменили положение о режиме повышенной готовности
Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.
Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин внес изменения в постановление «О режиме повышенной готовности» в связи с приемом эвакуируемых жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это сделано для оперативного реагирования на возможные аварийные и нештатные ситуации.
Правительству поручено организовать работу пунктов временного размещения беженцев и их доставку.
Правительство Тульской области постановило министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области организовать доставку граждан, прибывающих на территорию Тульской области из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, до пунктов временного размещения. А региональному министерству труда и соцзащиты предписано организовать работу пунктов временного размещения для граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР.
Напомним, 22 февраля в Тульскую область прибудут около 1,5 тыс. эвакуируемых из ДНР и ЛНР жителей, для их приема подготовлены 18 пунктов временного размещения.
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