«Возможен неблагоприятный исход»: полиция и СК ищут туляка, который забрал сына у матери
О местонахождении 43-летнего Олега Наумкина и семилетнего Саши ничего не известно с прошлого года.
Волонтёрский отряд «Поиск 71» обращается ко всем жителям Тульской области с просьбой помочь найти 43-летнего Олега Наумкина, который, игнорируя решение суда, не отдаёт своего семилетнего сына Сашу его матери. Подробнее об этой истории мы писали здесь.
О местонахождении мальчика и его отца ничего не известно с осени прошлого года. К поискам подключились сотрудники уголовного розыска и следователи. Поисковики опасаются, что «возможен неблагоприятный исход».
Приметы Олега
Приметы Саши
Если вы видели мужчину или мальчика, звоните по телефонам: 8(902)900-26-15, 102 или 112.