«Возможен неблагоприятный исход»: полиция и СК ищут туляка, который забрал сына у матери

Фото: vk.com/poisk_71

О местонахождении 43-летнего Олега Наумкина и семилетнего Саши ничего не известно с прошлого года.

Волонтёрский отряд «Поиск 71» обращается ко всем жителям Тульской области с просьбой помочь найти 43-летнего Олега Наумкина, который, игнорируя решение суда, не отдаёт своего семилетнего сына Сашу его матери. Подробнее об этой истории мы писали здесь.

О местонахождении мальчика и его отца ничего не известно с осени прошлого года. К поискам подключились сотрудники уголовного розыска и следователи. Поисковики опасаются, что «возможен неблагоприятный исход».

Приметы Олега Наумкина: на вид 40−45 лет, рост 170−180 см, телосложение худощавое, волосы светлые короткие, глаза темно-серые.

Приметы Саши Наумкина : на вид 7 лет, телосложение средней полноты, волосы темные короткие, глаза карие.