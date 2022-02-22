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Топ-5 вакансий в Туле в феврале: самую высокую зарплату предлагают врачу
Фото из архива.

Топ-5 вакансий в Туле в феврале: самую высокую зарплату предлагают врачу

Сервис SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения февраля в Туле.

В Туле больше всего готовы платить врачу в COVID-госпитале — от 120 тыс. рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь сертификат об обучении по ковид, не менее 36 часов.

На втором месте — вакансия водителя категории E с зарплатой от 110 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен обладать водительским удостоверением категории «Е» и опытом вождения не менее четырех лет. Работодатель обещает возможность влиять на уровень дохода, бесплатную удобную спецодежду на все сезоны, корпоративные праздники и подарки.

В тройку лидеров вошла вакансия руководителя филиала с опытом работы от трех лет и зарплатой от 91 тыс. рублей. Успешный кандидат имеет опыт работы в руководящей должности, стрессоустойчив, обладает грамотной речью, умением сглаживать конфликтные ситуации и работать в режиме многозадачности.

Также в рейтинг вошли вакансии заместителя министра образования Тульской области, которому готовы платить от 70 тыс. рублей, и инженера-конструктора без опыта работы, с зарплатой от 70 тыс. рублей.

 

Должность

Зарплата

1

Врач

от 120 000 руб.

2

Водитель категории E

от 110 000 руб.

3

Руководитель филиала

от 91 900 руб.

4

Заместитель министра образования Тульской области

от 70 000 руб.

5

Инженер-конструктор

от 70 000 руб.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:22 0
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