Под Тулой улетел в кювет Hyundai Solaris: пострадал пассажир

Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Накануне вечером на 689-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (недалеко от Торхово) произошло ДТП. По предварительной информации, 41-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения придорожный кювет.

«В результате ДТП пострадал молодой человек 1997 года рождения — пассажир автомобиля Hyundai. Он получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщила региональная Госавтоинспекция.