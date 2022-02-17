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Под Тулой улетел в кювет Hyundai Solaris: пострадал пассажир

Под Тулой улетел в кювет Hyundai Solaris: пострадал пассажир

Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Накануне вечером на 689-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (недалеко от Торхово) произошло ДТП. По предварительной информации, 41-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения придорожный кювет.
 
«В результате ДТП пострадал молодой человек 1997 года рождения — пассажир автомобиля Hyundai. Он получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
17 февраля, в 16:54 +4
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