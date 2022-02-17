Новую школу построят в Привокзальном районе Тулы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

17 февраля по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел рабочее совещание по вопросу строительства школы в Туле.



Школа на 1100 мест появится в ЖК «Балтийский» — одном из развивающихся микрорайонов Тулы, где будут жить более 15 тысяч человек. Она будет построена по концессионному соглашению, которое сегодня подписали администрация областного центра и ООО «ПроШкола».



На совещании Валерий Шерин отметил, что Тульская область ведет системную работу по исполнению поручения президента России Владимира Путина о наращивании объемов и темпов жилищного строительства. Так, в Туле активно возводят новые жилые комплексы и микрорайоны. А комплексное жилищное строительство невозможно без своевременного создания социальной инфраструктуры — прежде всего образовательной.

- Концессионное соглашение, которое сегодня было подписано, объединяет несколько источников финансирования, ключевым партнером которого выступает группа ВЭБ. РФ и ее структурное подразделение ООО «ПроШкола». Новая современная школа обеспечит потребность жителей не только этого, но и близлежащих жилых комплексов, — подчеркнул Валерий Шерин.

Валерий Шерин поблагодарил исполнительного директора бизнес-блока ВЭБ. РФ, генерального директора ООО «ПроШкола» Алису Денисову за личную включенность в работу над этим проектом.

- В наши обязательства входят строительство и полное оснащение школы под ключ. Все процессы, в частности подбор современного учебного оборудования, будут идти параллельно. Кроме того, в течение 13 лет концессионер будет обеспечивать полное техническое обслуживание объекта, — подчеркнула Алиса Денисова.

Она поблагодарила правительство Тульской области за сотрудничество и поддержку в реализации проекта.



По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, новую школу построят по типовому проекту, включенному в реестр Минстроя России. Она будет соответствовать всем современным требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, ее оснастят всем необходимым оборудованием.



За последние пять лет в регионе построено три школы: две — на 600 мест и одна — на 100. Сейчас строятся еще две: в микрорайоне Северная Мыза Тулы (на 1100 мест) и в Донском (на 400 мест).