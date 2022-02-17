Тулячку осудили за незаконный оборот наркотиков

В Туле 29-летняя Алена Незабудкина признана виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что безработная обвиняемая с декабря 2020 года по май 2021 года сбыла 7 г наркотических средств, а также разместила 213 закладок на территории Ленинского района. Из незаконного оборота правоохранителями было изъято более 150 г наркотика.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.