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Тулячку осудили за незаконный оборот наркотиков

Тулячку осудили за незаконный оборот наркотиков

29-летняя женщина пыталась сбыть более 150 грамм.

В Туле 29-летняя Алена Незабудкина признана виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что безработная обвиняемая с декабря 2020 года по май 2021 года сбыла 7 г наркотических средств, а также разместила 213 закладок на территории Ленинского района. Из незаконного оборота правоохранителями было изъято более 150 г наркотика.
 
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
 
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17 февраля, в 16:16 +2
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