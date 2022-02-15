Коронавирусная статистика: в Тульской области растет число заражений

За сутки 7 человек умерли.

За минувшие сутки в Туле и области зафиксировано 2607 случаев коронавируса. 414 пациентов выздоровели, 7 — умерли. Госпитализированы 217 человек.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 121 192 случаев ковида, 77 765 человек выздоровели, 4750 умерли.

За прошедший день в России госпитализировали 21 833 человек. Выздоровел 137 881 пациент, умерли — 704.

Всего в России выявлен 166 631 новый случай ковида.