новости
новости
Регистрация
Коронавирусная статистика: в Тульской области растет число заражений

Коронавирусная статистика: в Тульской области растет число заражений

За сутки 7 человек умерли.

За минувшие сутки в Туле и области зафиксировано 2607 случаев коронавируса. 414 пациентов выздоровели, 7 — умерли. Госпитализированы 217 человек.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 121 192 случаев ковида, 77 765 человек выздоровели, 4750 умерли.

За прошедший день в России госпитализировали 21 833 человек. Выздоровел 137 881 пациент, умерли — 704.
 
Всего в России выявлен 166 631 новый случай ковида.
Сюжет: Коронавирус
Минздрав: в Тульской области в больницу попадают невакцинированные люди 65+
Жизнь Тулы и области
Минздрав: в Тульской области в больницу попадают невакцинированные люди 65+
вчера, в 14:36, 55 4566 -5
В Тульской области «омикрон» подтвердился в 80% случаев
Жизнь Тулы и области
В Тульской области «омикрон» подтвердился в 80% случаев
вчера, в 14:30, 14 2140 -1
В Тульской области за неделю от ковида скончались 69 пациентов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за неделю от ковида скончались 69 пациентов
вчера, в 11:59, 15 1247 -1
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 2447 заболевших, 92 человека госпитализировано
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 2447 заболевших, 92 человека госпитализировано
вчера, в 11:47, 22 1755 -2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:02 −2
Другие статьи по темам
Прочее
коронавирусТуластатистиказараженияковид

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске инспектор ДПС два квартала бежал за магазинным вором-рецидивистом
В Новомосковске инспектор ДПС два квартала бежал за магазинным вором-рецидивистом
В Тульской области женщина пришла в гости к пенсионеру и обокрала его
В Тульской области женщина пришла в гости к пенсионеру и обокрала его
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.