Коронавирусная статистика: в Тульской области растет число заражений
За сутки 7 человек умерли.
За минувшие сутки в Туле и области зафиксировано 2607 случаев коронавируса. 414 пациентов выздоровели, 7 — умерли. Госпитализированы 217 человек.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 121 192 случаев ковида, 77 765 человек выздоровели, 4750 умерли.
За прошедший день в России госпитализировали 21 833 человек. Выздоровел 137 881 пациент, умерли — 704.
Всего в России выявлен 166 631 новый случай ковида.
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