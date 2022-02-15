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В Тульской области женщина пришла в гости к пенсионеру и обокрала его

В Тульской области женщина пришла в гости к пенсионеру и обокрала его

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Куркино полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
К стражам порядка обратился 70-летний местный житель. Он сообщил, что распивал со знакомой алкоголь, после чего у него из дома загадочно пропали 11 000 рублей. Полицейские довольно быстро задержали подозреваемую. 45-летняя соседка потерпевшего призналась в содеянном.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
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