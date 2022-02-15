В Тульской области женщина пришла в гости к пенсионеру и обокрала его

В Куркино полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

К стражам порядка обратился 70-летний местный житель. Он сообщил, что распивал со знакомой алкоголь, после чего у него из дома загадочно пропали 11 000 рублей. Полицейские довольно быстро задержали подозреваемую. 45-летняя соседка потерпевшего призналась в содеянном.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».