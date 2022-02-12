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Владелец Hummer объяснил тульским гаишникам, зачем бросил автомобиль на пешеходной дорожке

Владелец Hummer объяснил тульским гаишникам, зачем бросил автомобиль на пешеходной дорожке

Эта причина не спасла водителя от двух штрафов.

В Советске гаишники разыскали владельца Hummer, который бросил свой автомобиль на пешеходной дорожке. Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, водителем оказался 54-летний житель Ленинградской области.

Мужчина пояснил инспекторам, что приехал в Советск вечером 10 февраля по служебной необходимости, заблудился и заехал на тротуар. Попытавшись выехать на проезжую часть, авто забуксовало, у него сломалась коробка передач. Соответственно, водитель никуда дальше не смог поехать, оставил машину и пошел искать эвакуатор.

Информацию о брошенном Hummer местные жители передали в ГИБДД в тот же вечер.

- Сотрудники ДПС, выехавшие на указанное место, обнаружили данный автомобиль. Водитель отсутствовал. Установить его местонахождение не представилось возможным. Эвакуировать машину не удалось в связи с низким расположением линий электропередачи в указанном месте, — сообщили в УГИБДД.

12 февраля на мужчину составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, назначен штраф 2000 рублей; по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ назначен штраф 1000 рублей.

Водитель и сотрудники ГИБДД предпринимают меры для эвакуации автомобиля.

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