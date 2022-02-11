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В Советске на пешеходной дорожке уже сутки стоит брошенный Hummer

В Советске на пешеходной дорожке уже сутки стоит брошенный Hummer

По словам местных жителей, водитель внедорожника выглядел нетрезвым и 10 февраля его поймал экипаж ДПС.

10 февраля по пешеходной дорожке на ул. Энергетиков в Советске решил прокатиться водитель американского внедорожника Hummer. Как рассказал корреспонденту Myslo местный житель, нарушение заметил экипаж ДПС. Водитель выглядел нетрезвым и какое-то время провел в служебном Hyundai Solaris.
 
«Наверное, на него составили протокол, а потом отпустили. Hummer уже сутки стоит на пешеходной дорожке, и на эвакуаторе его почему-то не увозят», — отметил житель Советска.
 
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:34 +2
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