На ул. Болдина из-за короткого замыкания чуть не сгорел киоск

Фото очевидца

Как сообщают очевидцы, вечером 11 февраля рядом с Болдинским сквером произошёл инцидент. В киоске по продаже печатной продукции произошло короткое замыкание с сильным задымлением.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области сообщили, что на место были направлены два пожарных расчёта. Спасателям удалось предотвратить возгорание, никто не пострадал.