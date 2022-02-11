Фото очевидца
На ул. Болдина из-за короткого замыкания чуть не сгорел киоск
Оперативно прибывшие на место пожарные смогли предотвратить ЧП.
Как сообщают очевидцы, вечером 11 февраля рядом с Болдинским сквером произошёл инцидент. В киоске по продаже печатной продукции произошло короткое замыкание с сильным задымлением.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области сообщили, что на место были направлены два пожарных расчёта. Спасателям удалось предотвратить возгорание, никто не пострадал.
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