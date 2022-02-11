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В Новомосковске девушка с вилами вломилась в чужой дом
Фото: na-dache.pro

В Новомосковске девушка с вилами вломилась в чужой дом

Целью злоумышленницы были деньги. Её задержали.

В Новомосковске  сотрудники полиции устанавливают обстоятельства разбойного нападения. В дежурную часть поступил звонок от 42-летней местной жительницы, которая сообщила, что неизвестная девушка с садовыми вилами забралась в её дом и пыталась похитить деньги. Помимо хозяйки, в доме находились двое несовершеннолетних детей.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленницу 1996 года рождения. Сотрудники местного отдела СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело.

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