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Туляки набрали ипотечных кредитов на 48 млрд рублей
Изображение Jens Neumann с сайта Pixabay

Туляки набрали ипотечных кредитов на 48 млрд рублей

По сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на 6%.

По данным регионального отделения Банка России, в 2021 году объем выдач по ипотеке вырос почти на 30%, до 48 млрд рублей. Средний размер кредита тоже увеличился – до 3,1 млн рублей.

В среднем туляки брали ипотеку под 8,2%. Еще несколько лет назад процентные ставки по данным кредитам имели двухзначные значения. Востребованность ипотеки поддерживается льготными федеральными программами и конкурентными предложениями банков.

– Рост рынка ипотечного кредитования не привел к росту просроченной задолженности. Традиционно она остается на самом низком уровне. Ипотечные заемщики – самые дисциплинированные клиенты банков, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

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