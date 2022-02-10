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В Новомосковске осудят пьяного водителя, который убил 16-летнюю девушку
Фото: instagram.com/4p.tula

В Новомосковске осудят пьяного водителя, который убил 16-летнюю девушку

Уголовное дело направлено в суд.

В Новомосковске 29-летний мужчина обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следователей СУ СКР по Тульской области, вечером 21 ноября пьяный обвиняемый, управляя автомобилем Mitsubishi, превысил скорость и врезался в дерево. В результате ДТП 16-летняя девушка, находившаяся на переднем сиденье, скончалась от полученных травм.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:27 +2
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