В Новомосковске суд отправил в СИЗО пьяного водителя, убившего 16-летнюю пассажирку

Трагедия произошла 21 ноября. Мужчина превысил скорость и врезался в дерево. Девушка погибла на месте.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области расследуют уголовное по факту смертельного ДТП, произошедшего 21 ноября на ул. Первомайской в Новомосковске. В аварии погибла 16-летняя местная жительница.

В связи с наличием в действиях виновника аварии признаков состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», уголовное дело передано из полиции в Следственный Комитет.

По версии следствия, 29-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и врезался в дерево. В результате ДТП 16-летняя девушка, находившаяся на переднем сидении, скончалась от полученных травм. Водителю предъявлено обвинение, по ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Ведётся следствие.