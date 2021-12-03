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В Новомосковске суд отправил в СИЗО пьяного водителя, убившего 16-летнюю пассажирку

В Новомосковске суд отправил в СИЗО пьяного водителя, убившего 16-летнюю пассажирку

Трагедия произошла 21 ноября. Мужчина превысил скорость и врезался в дерево. Девушка погибла на месте.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области расследуют уголовное по факту смертельного ДТП, произошедшего 21 ноября на ул. Первомайской в Новомосковске. В аварии погибла 16-летняя местная жительница.

В связи с наличием в действиях виновника аварии признаков состава преступления, предусмотренного  п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», уголовное дело передано из полиции в Следственный Комитет.

По версии следствия, 29-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и врезался в дерево. В результате ДТП 16-летняя девушка, находившаяся на переднем сидении, скончалась от полученных травм. Водителю предъявлено обвинение, по ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Ведётся следствие.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +3
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