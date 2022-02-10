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В Туле на время ремонта Московского путепровода пустят дополнительные автобусы и маршрутки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на время ремонта Московского путепровода пустят дополнительные автобусы и маршрутки

Мост начнут ремонтировать уже с 12 февраля.

На время ремонта Московского путепровода на ряде троллейбусных и автобусных маршрутов добавят дополнительные единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

  • Троллейбус № 6 — изменится схема движения с конечной точкой маршрута на М. Гончарах. Семь единиц будут ходить в рабочие дни, четыре — в выходные.
  • Троллейбус № 4 — без изменения схемы движения, троллейбусы будут ездить на автономном ходу. В рабочие дни — девять единиц, в выходные — четыре.
  • Автобус № 36 — в рабочие дни будут ходить шесть единиц, в выходные — пять.
  • Автобус № 36-а — три единицы в рабочие дни, три — в выходные дни.
  • Автобус № 44 — семь единиц в рабочие дни, пять — в выходные.
  • Автобус № 8 — семь единиц в рабочие и выходные дни.
  • Маршрутка № 34 — 22 единицы.

Администрация Тулы уточнила, что проведена работа по обеспечению максимального выпуска автобусов на маршруты № 64 «ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская областная больница», № 66 «д. Федоровка — п. Хомяково — мкр. Петровский», № 9 «ул. Железнодорожная - ул. Токарева — Платоновский лес», № 32 «Гарнизонный проезд — ул. Ушинского», № 58 «з-д РТИ — п. Октябрьский (18 проезд).

 

В Туле начинается масштабный ремонт Московского путепровода. В ночь на 12 февраля и до окончания работ частично ограничат движение транспорта по мосту.

Открытыми останутся три полосы, на одной из которых организуют реверсивное движение. Утром и вечером направление будет меняться.

Реверсивное движение будет работать по такому графику:

  • с 22.00 до 14.00 будет открыто движение в сторону ул. Пузакова,
  • с 14.00 до 22.00 — в сторону ул. Токарева.

Схема движения:

Схема кликабельна.

Дорожники будут постоянно следить за обстановкой: при необходимости возможна корректировка длительности периодов регулирования.

Для информирования о доступности/недоступности реверсивной полосы размещены дорожные знаки и светофоры. Специальные светофоры установлены над реверсивной полосой движения и уведомляют участников дорожного движения сигналами: зеленая стрелка вниз — полоса доступна, красный крест — недоступна.

Администрация Тулы напомнила ПДД:

  • при выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над полосой движения, въезд на эту полосу запрещен;
  • при повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу;
  • перестроение разрешается только после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим полосам.

Дополнительно на Московском путепроводе установлены необходимые дорожные знаки и информационные щиты.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству просит водителей быть внимательными при проезде данного участка и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора.

Первая половина моста будет перекрыта до октября 2022 года. Полностью ремонт планируют завершить в 2023 году.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:39 0
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