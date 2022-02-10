В Донском двое мужчин пытались украсть больничные ворота

В городе Донском Тульской области сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в краже металлических ворот с ограждения городской клинической больницы.

«Оперативно прибыв на место, росгвардейцы обнаружили уже снятые металлические конструкции. При осмотре близлежащей территории подозреваемые были обнаружены и задержаны в соседнем заброшенном здании», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

После задержания 46-летнего ранее судимого и 41-летнего ранее несудимого граждан передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.