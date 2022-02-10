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В Донском двое мужчин пытались украсть больничные ворота
Фото: pixabay.com/CatherineZ7

В Донском двое мужчин пытались украсть больничные ворота

Подозреваемых задержали неподалеку от места происшествия.

В городе Донском Тульской области сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в краже металлических ворот с ограждения городской клинической больницы.
 
«Оперативно прибыв на место, росгвардейцы обнаружили уже снятые металлические конструкции. При осмотре близлежащей территории подозреваемые были обнаружены и задержаны в соседнем заброшенном здании», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.
 
После задержания 46-летнего ранее судимого и 41-летнего ранее несудимого граждан передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:12 +1
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