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В Липках экс-начальник почты задолжала всему городу: полиция арестовала ее сожителя

В Липках экс-начальник почты задолжала всему городу: полиция арестовала ее сожителя

Статус Елены Черпаковой вновь поменялся: теперь женщина проходит по делу как свидетель.

На прошлой неделе мы писали про 48-летнюю бывшую начальницу почты из города Липки Елену Черпакову. Женщина в течение года занимала деньги — у коллег, подчиненных, знакомых и едва знакомых. С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года она выудила у доверчивых липковчан 1 миллион 49 тысяч 491 рубль 56 копеек.

После проверки по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, в период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года некое неустановленное лицо злоупотребило доверием Елены Черпаковой и получило от нее денежные средства под предлогом организации бизнеса.

После публикации этой истории на Myslo неустановленные лица оказались установлены: сотрудники полиции арестовали сожителя Черпаковой — Александра С. Мужчине предъявлены обвинения поч. 3 ст. 159 УК РФ.

Мы будем продолжать следить за этой историей.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:35 +4
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