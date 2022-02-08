В Заокском у порога больницы умер мужчина: Минздрав оценит действия медика

На просьбу прохожих помочь человеку медработник сказала: «А что я могу сделать? Вызывайте скорую!»

О случившемся Ольга Ляшко, жительница Заокского, рассказала в соцсетях:

«Это просто шок. В каком гнилом обществе мы живём! Я приехала в больницу; подходя к воротам, увидела слева лежащего на тропинке мужчину. Подойдя, я поняла, что человеку очень плохо. На мои вопросы он не отвечал, лишь издал один раз хрип, глаза стеклянные…

Я побежала в приемное отделение, на мои просьбы помочь человеку медработник сказала: «А что я могу сделать? Вызывайте скорую!» Скорую нужно было вызвать! К воротам больницы, в которую этого же больного и привезут! «Или, — говорит, — приносите сюда, я позову врачей». Я не хрупкая девушка, но мужика бы явно не дотащила. На обратном пути позвонила в 112, но, подойдя к мужчине, поняла, что скорая уже не нужна. Человек умер.

Потом я вспомнила, что около ворот стояла девушка с детьми, подъехала машина, они сели и уехали. То есть она стояла прямо напротив этого мужчины…

Позже выяснилось, что мужчина приезжал закрывать больничный, ОРВИ… Умер, скорее всего, от сердца, возле него лежали таблетки…

К чему я все это. Люди, будьте людьми, не проходите мимо! Ведь на месте этого мужчины может оказаться ваш родственник или вы сами… Ну, а наша больница… Даже говорить ничего не хочется…»

В Минздраве Тульской области случившееся подтвердили и сообщили, что проводится проверка:

«7 февраля в диспетчерский отдел территориального центра медицины катастроф поступил вызов скорой помощи к мужчине, который почувствовал себя плохо. Прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть пациента.

Установлено, что с автором обращения общалась 72-летняя медсестра приемного покоя Заокской ЦРБ. По факту происшествия Минздрав Тульской области проведет ведомственную проверку. По ее итогам будет дана компетентная оценка действиям медработника».