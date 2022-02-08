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В ДТП под Тулой пострадали двое взрослых и два ребенка

В ДТП под Тулой пострадали двое взрослых и два ребенка

Авария с участием трех иномарок произошла в Киреевском районе.

Накануне вечером на 35-м километре автодороги Тула-Новомосковск (примерно в двух км от пересечения с М-4 «Дон» со стороны Тулы) произошло ДТП. По предварительной информации, 37-летний водитель BMW 525 выехал на встречку и там врезался в Audi A6, за рулем которого была 26-летняя девушка. После удара Audi столкнулся с попутным Ford Mondeo под управлением 43-летней женщины.
 
«В результате ДТП пострадали водители BMW 525 и Audi A6, а также два несовершеннолетних пассажира Audi: девочка 2020 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Пострадавшие получили различные травмы, госпитализированы», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
В момент происшествия дети находились на заднем сиденье: девочка в детском удерживающем устройстве, а мальчик без специального детского удерживающего устройства.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:50 +2
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