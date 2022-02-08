Волейболистки «Тулицы-2» стартовали с победы в финале Молодежной лиги

Фото пресс-службы «Тулицы».

Спортсменки обыграли соперниц из «Ленинградки» со счетом 3:0.

Волейболистки «Тулицы-2» стартовали с победы в турнире за 1−6-е места Молодежной лиги. Турнир проходит Челябинске.



В первом туре тулячки победили сверстниц из петербургской «Ленинградки» со счетом 3:0 (25:18, 25:22, 25:22).

Отметим, что 8 февраля «Тулица-2» должна была сыграть с «Минчанкой», однако из-за ковида матчи с этой командой перенесены.

9 февраля в 14.00 «Тулица-2» сыграет с «Заречье-Одинцово» (Московская область), 11 февраля в 14.00 — с «Динамо-Ак Барс-УОР» (Казань), 12 февраля в 11.00 — с «Динамо-Метар» (Челябинск).